FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

QKL XFRA US74837P1084 QUICKLOGIC CORP. DL-,001

HRC XFRA KYG7415M1087 RECON TECHNOLOGY DL -,01

GNW XFRA US3715591059 GENESEE + WYOMING A

APY XFRA CA98421Y1007 YDX INNOVATION CORP.

8P2N XFRA CA71646V4091 PETRODORADO ENERGY CL.B

PI0 XFRA US72582H1077 PIVOTAL SOFTWARE A DL-,01