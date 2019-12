Die Handelszeit im DAX ist für das aktuelle Börsenjahr gezählt und nur wenige Stunden verbleiben noch. Um 14 Uhr endet der Handel bereits und an Silvester findet kein Handel an der Deutschen Börse statt. Sehen Sie dazu auch den Handelskalender ein. Was darf man heute somit erwarten? Vorgaben zum Jahresausklang Die Vorgaben sind klar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...