Innsbruck (ots) - Unternehmenspartnerschaften bei der Nutzung des enormen Potenzials von Künstlicher Intelligenz als Schlüssel zum ErfolgKomplexe Themen wie Künstliche Intelligenz (KI) gemeinsam angehenDie technologische Komplexität ist heute so groß, dass sich Partnerschaften bei der Nutzung digitaler Chancen für Klein- und Mittelbetriebe empfehlen. "Früher hat man sich über Kooperative finanziert, heute könnten gemeinsame Lösungen zur Künstlichen Intelligenz Zweck gemeinsamer Strukturen sein. Darüber hinaus können Organisationen wie die IHK oder die Wirtschaftskammern wichtige Impulse zum Thema Künstliche Intelligenz geben", so Dr. Eberhard Sasse, Präsident der IHK Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern.KI-Expertise in Klein- und Mittelbetrieben aufbauenHannes Schwaderer, Co-Präsident A21DIGITAL und Country Manager der Intel Deutschland GmbH: "Auch hier ist der entscheidende Schlüssel: wir müssen rasch und massiv in Bildung und Weiterbildung investieren. Denn die beste Idee nützt einem Unternehmen nichts, wenn es in seiner Region nicht die Leute findet, die diese dann auch realisieren können."Potenzial der Künstlichen Intelligenz nutzenKI ist die Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Sie wird sich exponentiell entwickeln und kommt überall dort zum Einsatz, wo eine rasche Datenanalyse erforderlich ist. Das schließt nahezu alle relevanten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche ein.Studie A21DIGITAL TYROL VENETODie Digitalisierungsstudie wurde auf Initiative von A21DIGITAL von der Freien Universität Bozen und der Universität Verona erarbeitet und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 gefördert (ITAT3011). 80 kompakte Handlungsempfehlungen wurden in einem Executive Summary im Rahmen der Gesamtstudie formuliert.Die Studie A21DIGITAL TYROL VENETO ist unter www.a21digital.com abrufbar.