Es war ein kleiner Coup zum Jahresende. Präsident Erdogan persönlich stellte am 27. Dezember auf der glitzernden Tribüne zwei schicke Elektroauto-Prototypen vor, die seit 2017 von türkischen Ingenieuren entwickelt wurden. Auf den ersten Blick erinnert mich das alles an die "Libysche Rakete" von Diktator Gaddafi, die zunächst 1999 und dann im neuen Design 2009 nochmal präsentiert wurde - und später in der Versenkung verschwand. Handelt es sich also auch hier nur um einen teuren PR-Gag eines abgehobenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...