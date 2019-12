FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den letzten Handelstag des Jahres in Deutschland gestartet. Händler rechnen überwiegend nur mit Portfolio-Anpassungen zum Jahresende. Erst am Donnerstag dürften die neuen Einkaufsmanager-Indizes rund um den Globus wieder für fundamentale Bewegung sorgen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 37 Ticks auf 171,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,68 Prozent und das Tagestief bei 171,20 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 94 Ticks auf 200,6 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 11 Ticks auf 133,87 Prozent.

December 30, 2019 02:44 ET (07:44 GMT)

