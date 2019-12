Seit dem Börsendebüt der Teamviewer-Aktie Ende September dieses Jahres hat sich der Wert in der Spitze um 25 Prozent verteuert. In der abgelaufenen technischen Besprechung vom 12. Dezember 2019: "Teamviewer: Direkt ins Kursziel gelaufen, was nun?" wurde auf einen möglichen Pullback an der oberen Trendkanalbegrenzung hingewiesen, dieser blieb jedoch aus, die Aktie legte im Freitagshandel stattdessen noch einmal um 5,35 Prozent zu und überwand stattdessen dynamisch ihren vorausgegangenen Aufwärtstrend. Berechnen lassen sich die nächsten Kursziele des Wertpapiers jetzt nur noch über die Fibonacci-Extension-Retracement-Reihen.

Gewinne sichern!

Die Gefahr eines Pullbacks direkt am 138,2 % Fibo ist aus aktueller Sicht nicht gebannt, sollte die Aktie jedoch darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...