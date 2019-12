Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) macht auch weiterhin eine schwierige Zeit durch. Seitdem die "Financial Times" seit Herbst zum zweiten Mal in diesem Jahr Unruhe in die Aktie des DAX-Konzerns gebracht hat, kennt sie lediglich die Tendenz nach unten. Auf das Gesamtjahr gesehen gehört der Zahlungsdienstleister zu den schwächsten Performern, was in Anbetracht der beeindruckenden Wachstumsgeschichte definitiv interessant ist. Viele Investoren sind weiterhin verunsichert, ob es sich bei der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...