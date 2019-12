Wien (www.anleihencheck.de) - Für die Renditen für deutsche Staatsanleihen spielen zum einen Leitzinserwartungen und zum anderen die Anleihekäufe der EZB eine bedeutende Rolle, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Am Zinsmarkt werde auf Jahressicht ein geringfügig niedriger EZB-Einlagesatz als aktuell gepreist. Dies entspreche einer Erwartungshaltung von wahrscheinlich unverändertem Einlagesatz, wobei eine gewisse Möglichkeit bestehe, dass die Notenbank diesen Leitzins nochmals ein wenig absenke. Dies entspreche der aktuellen Kommunikation der Notenbank und so würden die Analysten in den kommenden Monaten wenig Spielraum für ein verändertes Pricing sehen. Die Staatsanleihekäufe würden ihrer Einschätzung nach zumindest bis weit ins Jahr 2021 hinein fortgesetzt. Da der öffentliche Sektor in Deutschland ihrer Meinung nach seinen Schuldenstand nur unwesentlich steigern werde, dürfte sich das Angebot an deutschen Staatsanleihen für private Investoren im Jahr 2020 weiter verknappen. Dies dämpfe das allgemeine Renditeniveau von deutschen Staatsanleihen. ...

