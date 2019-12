In den größten deutschen Städten sind die Wohnungspreise im Vorjahresvergleich um neun Prozent gestiegen. Doch auch in dünn besiedelten Landkreisen werden Immobilien teurer.

Die Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland steigen weiter kräftig. Im dritten Quartal verteuerten sich Immobilien durchschnittlich um 4,9 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Vor allem in den größten sieben deutschen Städten Berlin, Hamburg, ...

