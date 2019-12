Joanne Hannaford, IT-Chefin von Goldman Sachs, ist sich sicher: In der Tech-Branche ist uns Deutschen der Rest der Welt um Längen voraus. Warum? Wir verschenken unser Potenzial, wenn die IT eine Männerdomäne bleibt. In Berlin ist es ungemütlich grau an diesem Novembertag und doch hat man durch eine riesige Glasfront einen sagenhaften Ausblick: links der Reichstag, rechts der Fernsehturm. Vor dieser Hauptstadt-Szenerie sitzt Joanne Hannaford in einem überdimensionierten Sessel. Sie wirkt darin ein bisschen verloren, ungewöhnlich klein. Was ihr dadurch allerdings an körperlicher Präsenz fehlt, macht die ...

