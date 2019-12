Wirecard-Calls mit 159%-Chance bei Kurserholung auf 120 EUR

Nachdem die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) nach der Aufnahme in den DAX-Index vor 15 Monaten knapp unterhalb von 200 Euro ein Allzeithoch erreichte, trat die Aktie wegen der Zweifel an den Bilanzpraktiken des Konzerns in eine bemerkenswerte Berg- und Talfahrt ein. Allein innerhalb der vergangenen 12 Monate wurde die Aktie innerhalb der sehr breiten Bandbreite von 86 Euro bis 170 Euro gehandelt. Nachdem sich die Aktie im Herbst 2019 im Bereich von 120 Euro halbwegs stabilisieren konnte, geriet sie Anfang Dezember wegen neuerlicher Vorwürfe seitens der FT wieder unter Druck. Seit zwei Wochen entwickelt sich der Aktienkurs knapp oberhalb von 100 Euro seitwärts.

Risikobereite Anleger, die der von Experten mit Kurszielen von bis zu 270 Euro (Hauck & Aufhäuser) zum Kauf empfohlenen Wirecard-Aktie in den nächsten Wochen wieder einen Kursanstieg auf zumindest 120 Euro zutrauen (dort notierte die Aktie zuletzt am 2.12.19), könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, Bewertungstag 21.2.20, BV 0,1, ISIN: DE000GB4QGK4, wurde beim Wirecard-Aktienkurs von 107,20 Euro mit 0,82 - 0,83 Euro gehandelt.

Wenn sich die Wirecard-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 120 Euro erholt, dann wird der handelbare Preis auf etwa 1,27 Euro (+53 Prozent) zulegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 100,75 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 100,75 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CU8FUH6, wurde beim Aktienkurs von 107,20 Euro mit 0,73 - 0,74 Euro taxiert.

Kann die Wirecard-Aktie wieder auf 120 Euro zulegen ohne vorher die KO-Marke zu berühren oder zu unterschreiten, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,92 Euro (+159 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 96,27 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 96,27 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP8L6K8, wurde beim Aktienkurs von 107,20 Euro mit 1,17 - 1,18 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Wirecard-Aktie wieder auf 120 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,37 Euro (+100 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wirecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de