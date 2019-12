IBU-tec advanced materials AG: Brand bei Tochtergesellschaft BNT Chemicals GmbH DGAP-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges IBU-tec advanced materials AG: Brand bei Tochtergesellschaft BNT Chemicals GmbH 30.12.2019 / 12:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR IBU-tec advanced materials AG: Brand bei Tochtergesellschaft BNT Chemicals GmbH - Umsatzausfall im kommenden Geschäftsjahr voraussichtlich bei 5 - 6 Mio. Euro - Keine signifikanten Ergebniseffekte nach aktuellem Stand erwartet Weimar, 30. Dezember 2019 - Bei der zur IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) gehörenden BNT Chemicals GmbH ist es am 29.12.2019 in einem Produktionsgebäude zu einem räumlich auf einen Produktionsbereich begrenzten Brand gekommen. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Der voraussichtliche Sachschaden im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich ist durch eine Versicherung gedeckt. Durch den erwarteten Produktionsausfall wird für 2020 mit einem Umsatzausfall von ca. 5 bis 6 Mio. Euro gerechnet. Dieser betrifft ausschließlich einige chemische Katalysatoren, die für Tauchlackierungen im Automotive Bereich eingesetzt werden. Die Produktion dieser Katalysatoren kann voraussichtlich erst in der 2. Jahreshälfte 2020 wieder aufgenommen werden. Alle anderen Produkte können termingerecht ausgeliefert werden. Aufgrund der bestehenden Versicherungen erwartet IBU-tec nach aktuellem Stand keine signifikante Ergebnisbelastung für 2020. Auf den Umsatz und das Ergebnis 2019 hat der Brand keine Auswirkungen. Kontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt Tel. +49 (0) 69-905505-52 E-Mail: IBU-tec@edicto.de IBU-tec advanced Materials AG Max Narr Hainweg 9-11 99425 Weimar Tel. +49 (0) 151 67955683 E-Mail: max.narr@ibu-tec.de 30.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG Hainweg 9-10 99425 Weimar Deutschland Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0 Fax: +49 (0)3643 - 8649-30 E-Mail: mail@ibu-tec.de Internet: www.ibu-tec.de ISIN: DE000A0XYHT5 WKN: A0XYHT Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange EQS News ID: 944783 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 944783 30.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A0XYHT5 AXC0107 2019-12-30/12:03