Das neue Jahr steht vor der Tür und ein Jahrzehnt zu Ende. Wie jedes Jahr gelten am Silvestertag unterschiedliche Handelszeiten an den Börsen weltweit. Wir haben die Handelszeiten der wichtigsten Börsen für Sie zusammengefasst: Kein Handel am 31. Dezember: Frankfrut Tokio Wien Zürich Eingeschränkter Handel am 31. Dezember: Hongkong: 05:00 Uhr (MEZ) London: 13:30 Uhr (MEZ) Regulärer Handel am 31. Dezember: New York Toronto Am 1. Januar 2020 haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...