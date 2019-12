Bonn (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer jüngsten Sitzung im Dezember setzten die schwedischen Währungshüter ihren lange und klar kommunizierten Plan um und hoben den Leitzins aus dem negativen Bereich auf null Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Da die Notenbank trotz sich verschlechternder Makrodaten die Anhebung zuvor unbeirrt angekündigt habe, sei der Schritt am Markt bereits erwartet worden. Dabei dürfte den Währungshütern der überraschend kräftige Anstieg der Inflationsrate im November in die Karten gespielt haben. Das von der schwedischen Notenbank bevorzugte, zinsbereinigte Inflationsmaß sei von 1,5 auf 1,7 Prozent gestiegen. Allerdings hätten zwei der sechs Mitglieder des geldpolitischen Rats gegen die Leitzinsanhebung gestimmt. Die Uneinigkeit könnte darauf hindeuten, dass die Notenbank den Leitzins 2020 wieder senke, wenn sich die Konjunktur nicht deutlich erhole. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...