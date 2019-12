Bonn (www.anleihencheck.de) - Auf der geldpolitischen Sitzung Mitte Dezember beließ die Ungarische Zentralbank ihren Leitzins unverändert, so die Analysten von Postbank Research.Dabei hätten die Währungshüter von ihrer geplanten restriktiven Geldpolitik zuletzt Abstand nehmen müssen. Denn insbesondere externe Faktoren wie eine schwächere Dynamik in der Eurozone - speziell in Deutschland - hätten diese Entwicklung begründet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...