Nach einer Achterbahnfahrt der Aktie im Jahr 2019 mit einem zwischenzeitlichen 50-Prozent-Einbruch feiert Tesla zum Jahresende ein neues Hoch. Doch Elon Musk schrieb nun an seine Mitarbeiter, nicht abzuheben. "Ignoriert den Aktienkurs", so der Tesla-Chef. Er denke zwar, dass Tesla am Ende "deutlich mehr" wert sei als jetzt- aber es sei umstritten, ob der Wert schon jetzt oder erst später noch höher sein sollte.Die Marktkapitalisierung von Tesla ist mittlerweile höher als die von Daimler, welche ...

