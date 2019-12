2020 überprüft die Europäische Zentralbank ihre Strategie. Die neue Präsidentin Christine Lagarde will "jeden Stein umdrehen". Was davon zu erwarten ist - und was nicht.

Christine Lagarde wollte wohl demonstrieren, dass es ihr Ernst ist. Noch bevor ein formaler Beschluss gefasst war, machte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Mitte Dezember eine Ankündigung: Im Januar werde die EZB beginnen, ihre Strategie zu überprüfen. Es ist eine Art Selbstreflexion über Ziele, Instrumente und Vermittlung der Geldpolitik im Euroraum. "Allumfassend" werde die sein, sagte Lagarde: "Wir werden jeden Stein umdrehen".

Stefan Schneider, Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, sieht darin eine große Chance für die Notenbank. Die Zinsen sind historisch niedrig, Banken und Sparer klagen. Der Handlungsspielraum der EZB wird kleiner, mit ihrer Bilanzsumme wächst die Kritik an der lockeren Geldpolitik. Setze Lagarde nun auf Dialog, könne die Strategierevision "dazu beitragen, die Debatte zu entschärfen und stärker zu erden", sagt Schneider.

Wie tief die Entfremdung in Teilen der (Fach-)Öffentlichkeit ist, hat Schneider kürzlich selbst erfahren. Bei einer Podiumsdiskussion in Frankfurt fand er sich in ungewohnter Rolle wieder. Auf dem Podium erging sich ein Trio um Markus Kerber, der vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Geldpolitik klagt, in EZB-Bashing. "Da war ich quasi gezwungen, eine Gegenposition einzunehmen", sagt Schneider - ausgerechnet er, der sich der "Issing-Schule" zugehörig fühlt.

Als erster Chefvolkswirt prägte Otmar Issing von 1998 bis 2006 das Rollenverständnis der neu entstandenen Institution. Unlängst rechneten Issing und einige frühere Kollegen in einem Memorandum mit der Geldpolitik der EZB unter Lagardes Vorgänger Mario Draghi ab - ein weiteres Dokument der Entfremdung.

Als die EZB zuletzt ihre Strategie auf Herz und Nieren überprüfte, war Issing noch im Amt und Gerhard Schröder Bundeskanzler: 2003 war das. Damals präzisierte die EZB, wie sie ihr Mandat Preisstabilität auszulegen gedenkt: als jährlichen Anstieg der Verbraucherpreise um nahe, aber unter zwei Prozent. Und diesmal?

Ändert die EZB ihr Inflationsziel?

Nie war die Geldpolitik so locker wie unter Draghi. Trotzdem war die EZB unter der Ägide des Italieners so weit vom angestrebten Inflationsziel entfernt wie kein Vorgänger. Das zeigen Analysen von Frederik Ducrozet, EZB-Beobachter des Schweizer Vermögensverwalter Pictet. Während Draghis Amtszeit stiegen die Verbraucherpreise im Durchschnitt um gerade einmal 1,2 Prozent pro Jahr.

Ökonomen debattieren, inwiefern Kräfte jenseits der Geldpolitik dämpfend auf die Inflation wirken: Digitalisierung, weil mehr Transparenz und Wettbewerb die Preise drücken und die Angst vor dem Kollegen Roboter die Lohnforderungen in Schach hält. Globalisierung, weil Konkurrenz auf Arbeits- und Gütermärkten Löhne und Preise dämpft. Demografie, weil alternde Gesellschaften mehr für den Ruhestand sparen und sich beim Konsum zurückhalten - ungeachtet der historisch niedrigen Nominalzinsen.

In einem Interview sagte Issing der WirtschaftsWoche: "Ich halte eine Preissteigerungsrate von ein bis 1,5 Prozent, wenn keine Deflationsgefahren zu sehen sind, fast für das Reich der Seligen." Ähnlich denkende Ökonomen argumentieren, die EZB solle sich mit niedrigeren Inflationsraten zufriedengeben. So schwebt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, eine Inflationsspanne von 1,25 bis 2,25 Prozent vor. Die EZB könnte dann geduldiger sein, wenn keine Deflation, also die Gefahr sinkender Preise, in Verzug ist.

Doch eine Absenkung des Inflationsziels ist sehr unwahrscheinlich. "Ihr Inflationsziel wird die EZB keinesfalls aufgeben", erwartet Ducrozet. Schon, weil dies einer Kapitulation gleichkäme.

Jan-Pieter Krahnen, Leiter der Forschungszentren SAFE (Sustainable Architecture for Finance in Europe) und Center for Financial Studies an der ...

