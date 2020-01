Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Deka-EZB-Kompass ist zum zweiten Mal in Folge gestiegen und kletterte im Dezember auf -14,5 Punkte, so die Analysten der DekaBank.Alle drei Säulen hätten zur Zunahme beigetragen. Die nach wie vor negativen Werte der Konjunktur- und der Inflationssäule würden zum Ausdruck bringen, dass die Wirtschaft des Euroraums nur mäßig wachse und die EZB noch weit vom Erreichen ihres Inflationsziels entfernt sei. Ihre deshalb stark expansive Geldpolitik spiegele sich in hohen Werten der Finanzierungssäule wider. ...

