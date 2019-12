Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG



Wien (pta011/30.12.2019/12:30) - BAWAG Group AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass in Folge der Durchführung einer Kapitalherabsetzung die Gesamtzahl der Stimmrechte 89.142.237 und das Grundkapital der Gesellschaft EUR 89.142.237,00 beträgt.



Die Gesellschaft weist darauf hin, dass im Vergleich zu der am 6.12.2019 veröffentlichten Meldung keine Änderungen eingetreten sind.



ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



