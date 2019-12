Berlin (ots) - Aus Anlass des Todes von Manfred Stolpe ändert der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) an diesem Montag (30.12.) sein Fernsehprogramm. Um 20.15 Uhr zeigt der rbb als 15-minütige Sondersendung das Porträt "Manfred Stolpe - Der Vermittler".



Um 23.45 Uhr blickt die halbstündige Dokumentation "Manfred Stolpe - Der Mensch im Mittelpunkt" zurück auf das Leben des früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg.



Die beiden Sendungen werden auch in der Mediathek des rbb verfügbar sein, das laufende Fernsehprogramm verschiebt sich entsprechend.



