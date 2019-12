Hamburg (ots) - Die 20-Uhr-Tagesschau bleibt mit täglich 9,797 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch im Jahr 2019 klar Deutschlands Nachrichtensendung Nr. 1 im Fernsehen. Von 2018 auf 2019 steigerte die Tagesschau ihren Marktanteil um einen Prozentpunkt auf 35,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr gewinnt sie 169 Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu.Der nächstplatzierte Wettbewerber "heute" kommt auf einen Jahreswert von 3,813 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "RTL aktuell" sehen im Schnitt 2,858 Millionen Menschen täglich.Die Tagesschau steigerte ihren Jahres-Marktanteil von 34,5 Prozent 2018 auf 35,5 Prozent im Jahr 2019 und ist in allen Altersgruppen die meistgenutzte deutschsprachige Fernseh-Nachrichtensendung. In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen sehen täglich 260 Tausend Menschen die Tageschau. Damit ist sie der Favorit auch der jungen Erwachsenen vor "RTL aktuell" mit 193 Tausend Zuschauerinnen und Zuschauern.Die Tagesschau wird von der Redaktion ARD-aktuell in Hamburg produziert, die beim Norddeutschen Rundfunk angesiedelt ist.Lutz Marmor, NDR Intendant: "Die Tagesschau ist nach wie vor die mit großem Abstand erfolgreichste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Sie hat 2019 sogar noch Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewonnen. Auch mit den digitalen Angeboten gewinnt die Tagesschau weiter an Zuspruch. Das ist eine überaus erfreuliche Entwicklung. Der Leitgedanke der Tagesschau bewährt sich auf allen Verbreitungswegen: Die Nachricht steht im Vordergrund, sorgfältig recherchiert und aufbereitet. Die Tagesschau bietet verlässliche Informationen für alle - unabhängig davon, wo und wann sie gesehen oder gehört werden."Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell: "Das Erfolgsrezept der Tagesschau ist im Kern immer gleichgeblieben: Nachrichten von Relevanz, ausgewählt von einer unabhängigen Redaktion und ohne Schnörkel präsentiert. Wir wollen 2020 noch mehr in Erklärungen und Verständlichkeit investieren."Die genannten Zahlen beziehen sich auf alle Verbreitungswege der Tagesschau im linearen Fernsehen - neben dem Ersten insbesondere nahezu alle Dritten Programme der ARD. Durchschnittlich 5,026 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen die Sendung allabendlich im Ersten (ein Plus gegenüber 2018: 4,928 Millionen).4,771 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen die Tagesschau in den Dritten oder einem anderen Programm. Nicht enthalten in der Gesamtzahl sind Abrufe über Mediatheken, tagesschau.de und Tagesschau-App.2,082 Millionen Menschen haben durchschnittlich täglich Kontakt zum Sender tagesschau24.Die Online-Angebote tagesschau.de und Tagesschau-App wurden 2019 durchschnittlich 2,7 Millionen Mal täglich besucht, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 0,3 Millionen bzw. 11 Prozent. Die Zahl der Page Impressions stieg 2019 auf 14,4 Millionen pro Tag (Plus 1,3 Millionen bzw. 10 Prozent). Quelle: INFOnline.Auf den Social-Media-Profilen der Tagesschau werden für Instagram und YouTube deutlich mehr Follower bzw. Abonnenten gezählt. Bei Instagram sind es nun 1,2 Millionen Follower, ein Plus von 159 Prozent (2018: 484 Tausend). Bei YouTube hat sie 337 Tausend Abonnenten (Plus 137 Prozent). Bei Facebook und Twitter hat die Tagesschau über 1,7 Millionen Fans bzw. 2,6 Follower. Quelle: quintlyDie Vergleichszahlen für 2019* im Einzelnen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 3 Jahren Mo-So (absolut und Marktanteil) Tagesschau** 9,797 Mio 35,5 %heute*** 3,813 Mio 17,2 %RTL aktuell 2,858 Mio 13,6 %Sat.1 Nachrichten 1,197 Mio 4,4 %Pro7 Newstime 0,625 Mio 3,7% Zuschauerinnen und Zuschauer 14-29 Jahre Mo-So (absolut und Marktanteil) Tagesschau** 0,260 Mio 13,7 %RTL aktuell 0,193 Mio 13,5 %Pro7 Newstime 0,167 Mio 14,3 %Sat.1 Nachrichten 0,117 Mio 6,4 %heute*** 0,059 Mio 4,0 % * Zeitraum 01.01.2019 - 29.12.2019** 20-Uhr-Ausgabe. Werte inkl. der Ausstrahlung in den Dritten und weiteren Programmen*** 19-Uhr-Ausgabe. Werte inkl. der Ausstrahlung in 3satQuelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, videoSCOPE Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationFrank JahnTel.: 040 / 4156-2301Mail: f.jahn@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/4480510