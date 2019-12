Energiekontor AG: Witterungsbedingte Bauverzögerung führt zu Gewinnverschiebung DGAP-Ad-hoc: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung Energiekontor AG: Witterungsbedingte Bauverzögerung führt zu Gewinnverschiebung 30.12.2019 / 16:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aufgrund der unbeständigen Witterung in den letzten 14 Tagen, insbesondere aufgrund des anhaltend starken Windes, kann trotz aller Anstrengungen und eines Mehrschichteinsatzes aus heutiger Sicht keine Windkraftanlage des für die Höhe des Konzern-EBT 2019 entscheidenden und noch im Bau befindlichen Windparks der Energiekontor AG in Nordrhein Westfalen wie geplant bis Jahresende fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Damit verschiebt sich der komplette Ergebnisbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe ins nächste Jahr und erhöht das Konzern EBT 2020 entsprechend. Bislang war noch davon auszugehen, dass zumindest einzelne Windkraftanlagen des betreffenden Windparks bis Jahresende ergebniswirksam in Betrieb genommen werden können. Dies ist aufgrund des anhaltend starken Windes am Standort aus heutiger Sicht nicht mehr möglich. Das Konzern-EBT 2019 wird aufgrund dieser unplanmäßigen witterungsbedingten Bauverzögerung und der dadurch bedingten Gewinnverschiebung aller Voraussicht nach negativ ausfallen. Kontakt: Peter Alex Head of Investor Relations Energiekontor AG Mary-Somerville-Straße 5 28359 Bremen Tel.: +49 421-3304-126 Fax: +49 421-3304-444 ir@energiekontor.com 30.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiekontor AG Mary-Somerville-Straße 5 28359 Bremen Deutschland Telefon: 04 21/33 04-126 Fax: 04 21/33 04-4 44 E-Mail: ir@energiekontor.de Internet: www.energiekontor.de ISIN: DE0005313506 WKN: 531350 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 944957 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 944957 30.12.2019 CET/CEST ISIN DE0005313506 AXC0155 2019-12-30/16:01