Ausblick 2020: Im nächsten Jahr gilt es Risiken zu managen und diszipliniert Chancen zu nutzen

Das Börsenjahr 2019 ist passé. Wir geben in den kommenden Tagen in der Reihe "Ausblick 2020" marktEINBLICKE zu den Faktoren, die das Anlegerjahr 2020 mitbeherrschen sollten. Dazu haben wir uns wieder kompetente Verstärkung ins Haus geholt und verschiedene Börsen-Experten gebeten, einen Ausblick zu wagen. Ihre Einschätzungen werden wir zum Jahreswechsel an dieser Stelle veröffentlichen. Heute ist Dr. Ulrich Stephan an der Reihe.

Nach einer Wachstumsverlangsamung im Jahr 2019 könnte sich die globale Konjunkturentwicklung 2020 stabilisieren bzw. wieder leicht beschleunigen. Aber politische Herausforderungen bleiben bestehen: Der globale Handelsstreit ist ungelöst, das Brexit Hin und Her hält an. Ein zusätzliches Risiko für Wirtschaft und Kapitalmärkte weltweit dürfte der Präsidentschaftswahlkampf in den USA sein.

