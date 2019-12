ZÜRICH (Dow Jones)--Schwächer hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag des Jahres 2019 beendet. Er bleibt an Silvester, dem Neujahrstag und auch am Donnerstag, dem Berchtoldstag, geschlossen. Der Handel wird erst am Freitag wieder aufgenommen.

Zum Ende eines erfolgreichen Börsenjahrs hätten die Anleger Gewinne mitgenommen und letzte Portfolio-Anpassungen vorgenommen, beschrieben Marktteilnehmer das Geschehen. Die ständigen Rekordvorlagen der Wall Street seien nun dank der Entspannung im Handelsstreit China-USA hinreichend eingepreist, eher werde man wieder etwas vorsichtiger. Etwas belastend wirkten derweil die Nachrichten aus Nordkorea; angesichts eines Stillstands bei den Nukleargesprächen droht das Land mit offensiven Maßnahmen.

Der SMI verlor 1,1 Prozent auf 10.617 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und ein -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 29,93 (zuvor: 26,26) Millionen Aktien.

Erst am Freitag hatte der Index bei 10.756 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Seit Jahresbeginn summieren sich die Kursgewinne des SMI auf gut 27 Prozent.

Am besten schnitt dabei die Aktie des Baustoffherstellers Sika ab, die ein Plus von gut 50 Prozent vorweisen kann. Überdurchschnittlich gut lief es auch für Geberit; die Aktie hat in diesem Jahr um fast 46 Prozent zugelegt.

Auf der Verliererseite steht die Swatch-Aktie, deren Kurs um rund 3 Prozent fiel. Belastend wirkten der US-chinesische Handelsstreit und die Unruhen in Hongkong. China inklusive Hongkong ist ein wichtiger Absatzmarkt für den Luxusgüterhersteller. Nicht gut lief es auch für die UBS, die auf ein kleines Plus von gut 5 Prozent kommt.

Die Aktie von Alcon ist nach der Abspaltung von Novartis erst seit dem 9. April im SMI gelistet, gehört dem Index also weniger als ein Jahr an. Der erste Kurs wurde beim Börsendebüt mit 55 Franken festgestellt. Mit 54,80 Franken zum Handelsschluss am Montag notierte die Aktie des Augenheilkundespezialisten knapp darunter.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2019 11:46 ET (16:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.