Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag deutlich gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum frühen Abend um 0,62 Prozent auf 170,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug um 0,07 Prozentpunkte auf minus 0,19 Prozent. Mit minus 0,182 Prozent erreichte sie am letzten Handelstag des Jahres zeitweise den höchsten Stand seit Mai. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gaben die Kurse von Staatsanleihen deutlich nach.

Das Handelsvolumen blieb kurz vor dem Jahresende vergleichsweise niedrig, da zahlreiche Händler und Anleger im Urlaub sind und ihre Bücher bereits geschlossen haben. Die Kursausschläge fallen angesichts der niedrigen Liquidität oft höher aus.

Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten gaben dem Markt keine neue Richtung. So hatte sich ein konjunktureller Frühindikator für die Region Chicago im Dezember stärker als erwartet verbessert. Daten vom Immobilienmarkt blieben jedoch etwas hinter den Erwartungen zurück. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0179 2019-12-30/18:34