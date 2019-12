Deutsche Anleger investieren nach wie vor bevorzugt in Mischfonds - so auch in die Produkte aus dem Haus Flossbach von Storch. Für den Multiple Opportunities II R EUR, die flexibelste Strategie aus dem Sortiment, äußert sich Firmengründer Bert Flossbach recht positiv. Von Ronny Kohl, Finanzjournalist

Den vollständigen Artikel lesen ...