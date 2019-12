The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.12.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2019



ISIN Name



BE0003763779 WAREHOUSES DE PAUW S.C.A.

CA05366A3029 AVESORO RES

DE0005141006 DESIGN HOTELS AG

US86183Q1004 STONEMOR PARTNERS UTS

XS1843433803 UNITED GRP 19/24