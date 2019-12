DÜSSELDORF (Dow Jones)--Henkel plant trotz schlechterer Gewinnaussichten für 2020 kein Sparprogramm. "Aber wir passen unsere Strukturen kontinuierlich an Marktveränderungen an - in allen Bereichen des Konzerns", sagte Sylvie Nicol, Personalvorständin von Henkel, im Interview mit dem Handelsblatt.

Nicol kündigte an, dass der Hersteller von Klebstoffen, Waschmittel und Beauty-Produkten stattdessen mehr in den Markt und die Mitarbeiter investieren werde. "Wir planen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 höhere Investitionen in Marketing und Werbung sowie Digitalisierung", sagte Nicol. Die 46-jährige Französin, die seit April 2019 im Vorstand für Personal und Nachhaltigkeit zuständig ist, hat demnach ein Programm gestartet, um die weltweit 53.000 Mitarbeiter des Konzerns fit zu machen für die Digitalisierung. Unter anderem damit wolle Henkel wieder an die früheren renditestarken Jahre anknüpfen, schreibt die Zeitung.

December 30, 2019 15:28 ET (20:28 GMT)

