Weizen hat in den letzten Handelstagen weiter zulegen können und sich damit aus charttechnischer Sicht in eine spannende Ausgangslage manövriert. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 29.11. hat sich einiges getan. Rückblick. In unserer Kommentierung vom 29.11. hieß es unter anderem "[…] In der Folgezeit entwickelte sich weder auf der Ober- noch auf der Unterseite Bewegungsdynamik. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...