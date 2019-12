FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EO0 XFRA CA29382B1022 ENTERTAINMENT ONE CA-,01

FCZ XFRA US30281V1089 FTD COS INC. DL-,01

UV7 XFRA AU000000NHL8 NOVITA HEALTHCARE