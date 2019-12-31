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FIRST CAPITAL REALTY INC14,200+0,71 %
JOYY INC ADR48,400-1,04 %
JUST EAT PLC9,810+0,08 %
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST7,250+1,85 %
SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA14,930-1,52 %
STONEMOR INC1,1800,00 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA162,80-0,49 %