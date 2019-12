Köln/Wesseling (ots) - Die UIM - Universal Interface Management GmbH mit Sitz in Wesseling bei Köln gehört als weltweiter Tier-1-Lieferant für die Automobil-Industrie zu den Marktführern für Interface Management, Datenmanagement und -prozesse. Der Kölner IT-Spezialist baut seine Position als weltweiter Tier-1-Lieferant für B2B-Lösungen in Datenmanagement und -prozesse weiter aus. Im Rahmen von Digitalisierungsprojekte von Geschäftsprozessen bei einem OEM wurde nun im 4. Quartal 2019 ein weiteres Portal gelauncht. Das speziell entwickelte Portal ermöglicht die automatisierte Abwicklung von Bestellungen über Bestätigungen bis zur Rechnungslegung. Die UIM ist spezialisiert darauf, IT-Services kundenspezifisch entwickeln und zeitnah live schalten zu können und so ist die Umsetzung weiterer Projekte im Bereich IT-gestützter Bestell- und Abrechnungssysteme auch für das Jahr 2020 geplant, stets mit dem Fokus auf Kundenanforderung, Qualität, Serviceorientierung und zukunftssicheren Digitalisierungslösungen.



