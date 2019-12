Franklin Resources - Investment Dino vor Verlust einer wichtigen Unterstützung!

Shortsetup

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US3546131018Franklin Resources gehört zu den alteingesessenen amerikanischen Investmentgesellschaften und wurde bereits 1947 gegründet. Bekannt ist der im kalifornischen San Mateo beheimatete Konzern vor allem für seine Investmentfonds mit den Namen Franklin, Templeton und Mutual, die mit verschiedene Anlageklassen, unter anderem mit Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds, Dachfonds und Branchenfonds aufgebaut sind. Der Namensursprung liegt tatsächlich beim ehemaligen US-Präsidenten Benjamin Franklin, aus dessen Verehrung und Faszination heraus der Unternehmensgründer Rupert H. Johnson diesen im Namen sowie im Logo verewigte. Nach dem Zusammenschluss 1992 mit Templeton entstand der heutige Konzern unter dem Namen Franklin Templeton Investments. Charttechnisch sieht es derzeit leider gar nicht gut aus, die Aktie kommt seit Jahren nicht mehr voran und musste seit dem Allzeithoch im Januar 2015 mehr als 50 % an Wert abgeben. 2019 war für die Anleger ebenfalls eine Berg- und Talfahrt, vom Jahreshoch im Sommer ging es in der Zwischenzeit ebenfalls um 30 % abwärts und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Derzeit läuft der Wert entlang der massiven Unterstützung aus dem September 2019 rund um 25,74 USD, befindet sich inzwischen aber bereits unter den gleitenden Durchschnitten und läuft in einem fallenden Dreieck dem Breakdown entgegen!Wer sich die Fonds von BEN ansieht kann vermuten, warum die Aktie schwächelt: Obwohl sich die US-Aktienmärkte auf neuen Allzeithochs befinden konnte zum Beispiel der Templeton Growth Fund die Höchststände aus den Jahren 2017 und 2018 nicht mehr erreichen. Dies motiviert Anleger natürlich nicht, ihr Kapital in diesen Fonds zu investieren, was man auch bei der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen und einem Umsatzrückgang zum Vorjahresquartal von 4,9 % gesehen hat.Ein Top Trade könnte sich beim Breakdown durch die Unterstützung bei 25,74 USD ergeben. Mit einem relativ engen Stopp Loss über dem EMA 20 im Bereich von 25,60 USD könnten Anleger sehr schnell ein CRV von 3 zu 1 oder mehr erwirtschaften!Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in BEN