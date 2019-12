ETFs werden bei deutschen Anlegern immer beliebter. Schon längst folgen sie nicht mehr nur dem Markt, sondern setzen auf bestimmte Branchen, Themen oder Strategien. Welche ETFs am besten abschnitten.

Von 100.000 auf 1,1 Millionen in nur fünf Jahren. So rasant entwickelte sich in Deutschland die Zahl der ETF-Sparpläne von Privatanlegern. Im Schnitt investieren sie jeden Monat 162 Euro, zeigt eine Analyse von Deutsche Bank Research.

Langsam scheinen selbst hartgesottene Tagesgeld-Sparer keinen anderen Ausweg aus der Nullzins-Misere mehr zu sehen. Immer mehr investieren deshalb mit regelmäßigen Sparraten über ihr Wertpapierdepot in eine möglichst breit gestreute Auswahl an Aktien oder anderen Wertpapieren, die den börsengehandelten Fonds (ETFs) zugrunde liegen.

Wer im Jahr 2019 auf die richtigen ETFs setzte, konnte deutlich mehr Rendite einfahren als die mehr als 1600 Aktien aus aller Welt, die gemeinsam im MSCI World-Index abgebildet werden. Der schaffte 2019 ein Plus von 30 Prozent. Die besten ETFs an deutschen Börsen brachten den Anlegern 55 Prozent, zeigt eine Auswertung der WirtschaftsWoche.

Insgesamt haben deutsche Privatanleger bereits 4,5 Milliarden Euro in ETFs angespart, zeigt die Analyse der Deutschen Bank. Hinzu kommen noch rund 29 Milliarden an direkten Investitionen in einzelne ETFs ohne Sparplan. Das ist zwar immer noch eine Nische, im Vergleich zu den 622 Milliarden, die deutsche Privatanleger insgesamt in Investmentfonds investiert haben. Aber vor allem Direktbankkunden treiben das Wachstum der ETFs. Mit 27 Milliarden sind sie für den größten Teil der Investitionen verantwortlich.

Vorbei sind die Zeiten, in denen sie über ETFs lediglich versuchten, dem Markt zu folgen, also auf ETFs zu setzen, die alle Aktien eines bestimmten Index abbilden. Mittlerweile versuchen sie den Markt auch mit aktiven ETF-Strategien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...