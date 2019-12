Die Aktie von MercadoLibre (WKN: A0MYNP) hat in dem aktuellen Börsenjahr definitiv eine fulminante Entwicklung hingelegt. Innerhalb der vergangenen rund zwölf Monate stieg das Papier von ca. 250 Euro auf die aktuellen Notierungen von über 500 Euro. Wir müssen wohl alle an dieser Stelle kein Mathe-Ass sein, um festzustellen, dass sich der Aktienkurs damit rund verdoppelt hat. Doch was war die Entwicklung für diese starke Performance und könnte es hier noch immer einiges an Perspektive für das kommende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...