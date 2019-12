31.12.2019 - Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9) bekam bei der Übernahme von e-plus die Kartellamtsauflage 20% plus optional 10% seiner gesamten Netzkapazität an einen Provider - 1&1 Drillisch (ISIN:DE000A1J5RX9 ) abzugeben. Dieser Vertrag enthielt eine Verlängerungsoption von weiteren 5 Jahren, die jetzt von 1&1 Drillisch ausgeübt wurde. UND 1&1 Drillisch kann danach nochmals um 5 Jahre verlängern, was man Stand heute auch tun wird. Einerseits: Berechenbarre Einnahmen für Telefonica, andererseits: Ein Konkurrent bekommt zu einem staatlich garantierten, günstigen Preis Zugang zu den Netzkapazitäten ...

