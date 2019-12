Über Crashs, Propheten und ein Glas Champagner

Ein neues (Anleger-)Jahr liegt vor uns. 2020, ein Schaltjahr mit 366 Tagen. Per se ein gutes Jahr. Wir werden im Mai den 75. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs feiern dürfen, ebenso den 75. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen. Und für die gefühlten 42 Millionen Bundestrainer in diesem Land - im Sommer steht die Fußball-Europameisterschaft an. Und an den Börsen? Dort werden wohl die altbekannten (Unruhe-)Treiber weiter das Geschehen bestimmen. Ändert das nun etwas an Ihrer Anlagestrategie? Wohl kaum, wenn Sie ein langfristig orientierter Anleger sind. Daran ändert auch die bevorstehende Wahl zum US-Präsidenten, ein weiteres wichtiges Ereignis in 2020, nichts.

Lesen bildet. Sagen wir unseren Kindern jeden Abend. Für Erwachsene gilt das manchmal vielleicht nur bedingt. Denn wenn Sie die aktuellen Bestseller-Listen betrachten, könnten Sie als Anleger Panikattacken bekommen. Wir werden 2020 nämlich ins Verderben an den Finanzmärkten laufen! "Der größte Crash aller Zeiten" wartet auf uns! Die Kluft zwischen Arm und Reich wird laut einem bekannten Autoren-Duo immer größer und wir alle stehen vor "einer einmaligen Zeitenwende mit heftigsten Verwerfungen." Ein anderer Crash-Experte, ebenfalls ganz weit vorne in der Bestseller-Liste, schreibt gar vom "Weltsystemcrash".

