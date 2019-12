Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG



Klagenfurt (pta003/31.12.2019/10:31) - SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 BörseG bekannt, dass die Gesamtzahl an Stimmrechten an der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG am Ende des Monats Dezember 2019 insgesamt 725.999 Stimmrechte und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 5.278.012,73 beträgt.



Die Veränderung der Gesamtzahl an Stimmrechten und des Grundkapitals ist seit dem 10. Dezember 2019 aufgrund der Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG um EUR 479.820 durch Ausgabe von 66.000 neuen Aktien im Firmenbuch, welche am 10. Dezember 2019 erfolgte, wirksam.



