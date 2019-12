Neues Jahr, neues Glück? 2020 beschert Immobilieneigentümern und Kapitalanlegern einige wichtige Änderungen. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen in 2020. Was du jetzt für 2020 wissen musst! 2019 war das Thema Klima ganz oben in den Medien und schließlich auch in der Politik. So hat das Bundeskabinett im Rahmen des Klimaschutzprogramms neue steuerliche Möglichkeiten bei Energiespar-Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...