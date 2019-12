Einhell Germany AG: Cyberangriff auf die Systeme der Einhell Germany AG DGAP-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Sonstiges Einhell Germany AG: Cyberangriff auf die Systeme der Einhell Germany AG 31.12.2019 / 11:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Information der Einhell Germany AG Cyberangriff auf die Systeme der Einhell Germany AG Die IT-Systeme der Einhell Germany AG wurden am 19. Dezember 2019 Ziel eines Hackerangriffs. Die Systeme des Unternehmens wurden aufgrund des Vorfalls gemäß interner Sicherheitsvorschriften kontrolliert heruntergefahren. Das Unternehmen konnte die Systeme und Daten nach kurzer Zeit wiederherstellen und hat den geordneten Betrieb wieder aufgenommen. Der Vorfall wurde unverzüglich den zuständigen Behörden angezeigt. Sobald konkretere Informationen zu Tätern bzw. Schadensausmaß vorliegen, werden die Betroffenen informiert. Kontaktadresse für Rückfragen: help@einhell.com Landau/Isar, 31. Dezember 2019 Der Vorstand 31.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland Telefon: +49 (0)9951-942-166 Fax: +49 (0)9951-942-293 E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com Internet: www.einhell.com ISIN: DE0005654933, DE0005654909 WKN: 565493, 565490 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 945253 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 945253 31.12.2019 ISIN DE0005654933 DE0005654909 AXC0045 2019-12-31/11:52