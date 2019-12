Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Xi'an ist als eines der besten Reiseziele Chinas Heimat zahlreicher historischer und kultureller Sehenswürdigkeiten, darunter die Krieger der Terrakotta-Armee. Die Stadt hat nach Angaben des Kultur- und Tourismusbüros von Xi'an von Januar bis November 2019 294 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland begrüßen können. Am 12. Dezember richtete Xi'an eine Konferenz zur Integration und Förderung des Kulturtourismus mit dem Vorschlag aus, Xi'an bis Ende 2022 zu einem touristischen Ziel von Weltrang zu machen. Die Stadt hat die tiefgreifende Integration des kulturellen Tourismus in den letzten Jahren energisch vorangetrieben, und zahlreiche historisch und kulturell ergiebige und innovative Tourismusprojekte haben der altehrwürdigen Stadt Xi'an mehr Vitalität verliehen.Feng Jiachen, eine Akrobatin, die in einem Kostüm aus der Tang-Dynastie auftritt, wurde kürzlich durch ihre elegante Tanzvorführung in Xi'an zu einer Online-Berühmtheit. Auf Douyin, einer der populärsten Social Media-Plattformen in China, konnten die Videos vom Auftritt der Akrobatin über 1,62 Milliarden Views verzeichnen. Ihre Performance zieht jeden Abend ein großes Publikum an, darunter auch viele Besucher von außerhalb, die eigens aus diesem Anlass nach Xi'an kommen.Die Straße, in der Feng Jiachen jeden Tag auftritt, befindet sich am Fuße der weltberühmten Großen Wildganspagode (Dayan Pagoda). Abends, wenn es dunkel wird, erhellen prachtvolle Lichter den Nachthimmel der antiken Stadt. Die als Grand Tang Mall bekannte Straße ist die Visitenkarte von Xi'an, in der einige der populärsten Attraktionen wie Online-Promi-Bands, Performance-Kunst, köstliches Essen aus der ganzen Welt und Einkaufszentren sowie traditionelle chinesische Geschichte und Kultur zu finden sind. Als Vertreter von "Kultur + Tourismus + Handel" und Trendindikator der "Nachtökonomie" gehört die Grand Tang Mall zu den ersten landesweit erprobten Pilotprojekten für Fußgängerzonen.Xi'an hat in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um mehr Touristen aus dem Ausland anzuziehen. Xi'an wurde ab dem 1. Dezember 2019 zur ersten Stadt in Nordwestchina mit visafreiem 144-Stunden-Transit. Der internationale Flughafen Xi'an Xianyang International Airport verfügte Ende 2019 über insgesamt 88 Strecken, die mit internationalen Zielen und Hongkong, Macao und Taiwan verbunden sind, mit Zugang zu 36 Ländern und 74 wichtigen Drehkreuzen und Städten weltweit, die 43 Städte in 20 Ländern entlang der "Belt and Road"-Strecke abdecken.Im März 2019 wurde Xi'an zur "ostasiatischen Kulturhauptstadt 2019" gewählt. Im Oktober belegte Xi'an Platz 6 unter den Top 20 der weltweiten Trend-Reiseziele für 2020 von Airbnb und war dabei zugleich die einzige chinesische Stadt auf der Liste. Heutzutage werden bei einem Besuch in Xi'an, neben den traditionellen Sehenswürdigkeiten wie der Terrakotta-Armee, dem Glockenturm und dem Drum Tower, immer mehr Touristen aus dem In- und Ausland von zahlreichen neuen Attraktionen wie der prächtigen Grand Tang Mall, dem sich stets verändernden Gebiet der Xixian New Area, dem ökologischen Bezirk Chanba (Ecological District) und dem Xi'an International Trade & Logistics Park angezogen.Links zum Bildmaterial:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=354854http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=354858 Pressekontakt:Ansprechpartner: Frau GaoTel: +86-10-63074558Original-Content von: Xi'an Cultural and Tourism Bureau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139962/4480868