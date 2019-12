Bis zum Jahresende wollte das deutsche Startup Sono Motors 50 Millionen Euro per Crowdfunding einwerben. Dieses Ziel hat das Unternehmen sehr deutlich verfehlt. Bis zum ursprünglichen Ende der Crowdfunding-Kampagne für das mit Solar-Modulen bestückte Elektro-Auto Sion am gestrigen Montag waren lediglich 32,5 der benötigten 50 Millionen Euro eingespielt worden. Damit fehlen mit 17,5 Millionen Euro ein knappes Drittel des Finanzierungsbetrages. Sono Motors stellt Verlängerung der Kampagne zur Abstimmung Sono Motors will trotzdem nicht aufgeben und hat nun...

