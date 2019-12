Wie angekündigt, hat Tesla in China mit den Auslieferungen des in Schanghai produzierten Model 3 begonnen und dabei durchblicken lassen, dass wöchentlich bereits 1.000 Model 3 vom Band rollen. Anlässlich eines Festakts zum Auslieferungsbeginn der Tesla Model 3 aus der chinesischen Gigafactory 3 in Schanghai hat Tesla-Manager Wang Hao verkündet, dass das Werk bereits 1.000 Model 3 pro Woche baue und sogar bis zu 280 pro Tag herstellen könne. Schanghai: Tesla kann bis zu 280 Model 3 pro Tag bauen Das ist insofern interessant, als das Werk in Schanghai in einer Bauzeit von unter einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...