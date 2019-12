Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta001/01.01.2020/00:05) - Wie berichtet, gaben die Kernaktionäre der Österreichische Staatsdruckerei Holding AG, G3 Industrie Privatstiftung und GRT Privatstiftung, die Erklärung ab, die Herstellung des Streubesitzes von 2% der Aktien anzustreben (sh Ad-hoc Meldung vom 21.6.2018). Die dafür vorgesehene Frist wurde in Abstimmung mit der Wiener Börse zuletzt auf 31.12.2019 verlängert (sh Ad-hoc Meldung vom 28.6.2019).



Ungeachtet dessen, dass die Börsennotierung aktuell weiterhin aufrecht ist, wird im Hinblick auf das Verstreichen dieser Frist mit Ablauf des 31.12.2019 hiermit informiert, dass die angestrebte Herstellung eines Streubesitzes von mindestens 2% der Aktien bis 31.12.2019 nicht erfolgt ist.



(Ende)



Aussender: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG Adresse: Tenschertstraße 7, 1239 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Helmut Lackner, Chief Financial Officer Tel.: +43 1 206 66 208 E-Mail: lackner@staatsdruckerei.at Website: www.staatsdruckerei.at



ISIN(s): AT00000OESD0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1577833500614



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 31, 2019 18:05 ET (23:05 GMT)