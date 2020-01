Köln (ots) -Köln, 01.01.20: Zwölf Stars kämpfen ab Freitag, 10. Januar 2020,21.15 Uhr (danach immer um 22.15 Uhr) in "Ich bin ein Star - Holtmich hier raus!" um die Dschungelkrone 2020 und die Nation sieht beiRTL endlich wieder grün. Gewohnt bissig präsentieren Sonja Zietlow(51) und Daniel Hartwich (41) die 14. Staffel der Show (16 Folgen)täglich live aus dem fernen Australien. Auch Dr. Bob ist wieder dabeiund wird unsere Stars auf die Dschungelprüfungen vorbereiten.Und das sind die zwölf Stars, die in der 14. Staffel von "Ich bin einStar - Holt mich hier raus!" auf Sternejagd gehen werden:Anastasiya Avilova (31): Das Model will bis zum Ende im Campdurchhalten: "Ich werde ein ganz anderer Mensch nach dieser Erfahrungsein. Auf jeden Fall habe ich nicht vor freiwillig zu gehen. Ichwerde da so lange sitzen, bis ich rausgeschmissen werde."Danni Büchner (41): Die Kult-Auswanderin geht für ihren toten Mann inden Dschungel: "Es ist auch ein Versprechen an meinen Mann. Bis zuseinem Tod habe ich es ihm versprochen und jetzt ziehe ich das durch.Ich muss einfach nochmal eine Station durchleben, die auch mein Mannerlebt hat. Ich werde bestimmt die ein oder andere Träne vergießen."Marco Cerullo (31): Der Bachelorette-Kandidat hat keine Angst vorTränen im Dschungel: "Es könnte schon passieren, dass da mal eineTräne fließt. Ich finde das nicht schlimm. Ich schäme mich dafürnicht. Das ist eine Stärke, wenn man das zeigen kann."Prince Damien (29): Für den DSDS-Gewinner sind die Mitcamper dieallergrößte Herausforderung: "Meine allergrößte Herausforderungwerden die Menschen sein. Wenn ich kein Essen habe, dann steht dieMoral ganz weit hinten an. Es kann sein, dass eine ganz böse dunkleSeite von mir rauskommt, die es bis vor kurzem noch nicht offiziellzu sehen gab."Sonja Kirchberger (55): Für die Schauspielerin sind nicht dieDschungelprüfungen die größte Herausforderung: "Die Menschen redenimmer von den Dschungelprüfungen. Die eigentliche Herausforderungsind die Anderen, die man nicht kennt. Auf was man sich da einlässt,auf so engem Raum, finde ich die absolut schwierigsteDschungelprüfung überhaupt."Elena Miras (27): Das Reality-Sternchen will sich im Camp nichtsgefallen lassen: "Ich muss nicht mit jedem zurechtkommen und wenn esnicht passt, dann passt es nicht. Wenn mich jemand dumm anmacht, dannmache ich ihn auch an. Das wird natürlich auch im Dschungelbeibehalten."Claudia Norberg (49): Die Wendler-Ex will auch Michael thematisieren:"Natürlich wird mein Noch-Ehemann Michael Wendler ein Thema sein. Ichwerde ja auch im normalen Leben ganz oft auf Michael angesprochen unddas wird im Dschungel bestimmt auch der Fall sein. Wenn da Fragenaufkommen, dann können diese an mich gestellt werden."Sven Ottke (52): Der Box-Weltmeister kann auch böse werden: "Fallseine Situation kommt, in der das Nervenkostüm sehr dünn ist, und wenndann irgendein Depp daherkommt, der mir ans Bein pinkeln will, dannkann es schon sein, dass ich böse werde."Prof. Dr. Günther Krause (66): Der Bundesverkehrsminister a.D. schertsich nicht darum, was andere sagen: "Die Mehrheit meiner Kollegen inder CDU sagen, der Krause ist eben ein Verrückter. Nun macht er auchnoch das."Markus Reinecke (50): Der RTL-Superhändler hat keine Angst vorDschungelprüfungen: "Ich habe keine Prüfungsangst. Das ist schon malein kleiner Vorteil. Ich mache ja sämtliche Fun-Sportarten. Und ichhabe ja immer Hunger, also esse ich auch alles."Raúl Richter (32): Der Schauspieler will unbedingt ins Finale: "Ichversuche unter die Top drei zu kommen. Na klar! Statistisch gesehensieht das ganz gut aus, weil alle Leute, die mal bei GZSZ waren oderaktuell sind, relativ weit gekommen sind."Toni Trips (22): Die Sängerin will sich jeder Prüfung stellen: "Ichgehe in jede Dschungelprüfung rein: Augen zu und durch."Die kompletten Interviews mit den Stars, Radio-O-Töne, Fotos undInfos rund um "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" finden Sie absofort unter diesem Link in unserem Newsroom:http://on.rtl.de/9/IBES2020Exklusive Geschichten aus dem Dschungelcamp finden die Fans beimGeneral Interest Portal RTL.de. Hier gibt es exklusive News rund umdie Geschehnisse im Dschungel und am Versace. RTL.de-ChefreporterSebastian Tews sowie RTL-Moderatorin und GALA-Editor-at-Large BellaLesnik fühlen den Begleitpersonen und ausgeschiedenen Campern dortmit einem erweiterten Reporterteam auf den Zahn. Das Duo wirdaußerdem im neuen offiziellen "Ich bin ein Star - Holt mich hierraus!"-Podcast bei AUDIO NOW alle Dschungel-Themen genauer beleuchtenund mit verschiedenen Gästen diskutieren. Special Content gibt esaußerdem auf der offiziellen Facebook-Seite von "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!" sowie auf dem offiziellen Instagram-Account(@ichbineinstar.rtl) unter ibes2020.Aktuelles und Hintergrundinfos gibt es auch über Twitter @RTLdeIBES.Das Dschungelabenteuer gibt es im Livestream und in voller Länge imAnschluss an die Sendung bei TVNOW.Direkt im Anschluss an IBES startet ab dem 10. Januar 2020 jedenAbend die Liveshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - DieStunde danach". Die RTLplus-Eigenproduktion ist von Montag bisFreitag bei RTLplus und am Wochenende bei RTL sowie täglichzeitgleich bei TVNOW zu sehen. Beim Talk-Event mit AngelaFinger-Erben sind jeden Abend die besten Dschungelkandidaten ausvergangenen Staffeln live im Studio. Die Sendung liefert exklusiveEinblicke in das Geschehen im Dschungel, Liveschalten zu den Promisund ihren Begleitern im Hotel Versace, neue Rubriken und verrückteSpiele.Begleitet wird die neue Staffel der RTL-Dschungelshow mit der Single"In This Together" der Künstlerin Emily Roberts, dank einerKooperation mit Sony Music Germany.