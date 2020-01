Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat in 2019 operativ überzeugt, aber der Kursverlauf der Aktie ist - freundlich gesagt - unbefriedigend. Wird es etwa 2020 so weitergehen? Wenn es nach den "interessierten Kreisen" geht bestimmt. Handfeste Interessen an einer negativen Entwicklung haben: Am direktesten diejenigen, die SHORT-Positionen an Wirecard halten, dann diejenigen, die ihre Glaubwürdigkeit - zu Recht - gefährdet seehn, falls der KPMG-Bericht die Korrektheit der 2017er Bilanzen der Wirecard bestätigen sollte, hier in erster Linie die FT, aber auch einige andere Presseorgane, die "auf den Zug ...

