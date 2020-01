Bei den Sondersituationen habe ich mir vier besonders aussichtsreiche Kandidaten herausgepickt: Bausch Health [WKN: A2JQ1X], Exceet Group [WKN: A0YF5P], SBF [WKN: A2AAE2], und UET United Electronic Technology [WKN: A0LBKW].Dabei ist bei den drei deutschen Nebenwerten unbedingt zu beachten, dass es sich um hoch spekulative Werte handelt, die mit niedrigen Börsenumsätzen aufwarten, was zu teilweise hohen Spreads führt. Also bitte stets ruhig und mit Limits ordern; es muss nicht jede Order sofort und zu jedem noch so absurden Kurs ausgeführt werden und auch nach einem erfolgreichen Einstieg muss ...

