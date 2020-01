Die Aktie von Wirecard konnte beim Silvesterhandel in den USA außerbörslich einen Aufschlag von mehr als 3,4 % realisieren. Dies war auf den ersten Blick eine Sensation, so Beobachter, die dem Unternehmen keinen massiven Gewinn mehr zugetraut hatten. Allerdings lässt sich der Gewinn wiederum relativieren, so der Hinweis. Denn: Die Aktie hat umgerechnet lediglich einen Sprung auf 107,54 Euro geschafft und damit noch immer den relativ deutlichen Abwärtstrend nicht beenden können. Zudem beruht das ... (Frank Holbaum)

