Die Deutsche Bahn will 2020 ihr WLAN-Angebot in Zügen und an Bahnhöfen verbessern, damit Reisende nahtlos surfen können. Aktuell arbeitet der Konzern an einem entsprechenden Netzwerk. Wer bisher im ICE in Deutschland unterwegs ist, dürfte sich nicht selten über eine schlechte WLAN-Verbindung ärgern müssen. Spätestens, wenn man aus dem Zug aussteigt und im Bahnhof unterwegs ist, reißt die Verbindung meist ab. Das soll sich jetzt ändern. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) arbeitet die Deutsche Bahn derzeit an einem einheitlichen Netzwerk für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...