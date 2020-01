Fiserv - der Finanzmarktdienstleister steht kurz vor dem Breakout!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Fiserv hat sich darauf spezialisiert, Finanzdienstleister technisch zu unterstützen. Das Unternehmen betreibt in den USA Full-Service-Zentren für die Verarbeitung von Finanzdaten, Softwaresystementwicklung, Buchungsverarbeitung und Kontenüberwachung. 2019 konnte der Aktienkurs um fast 60% zulegen.Die Aktie befindet sich über den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 20 und EMA 50. Fiserv konsolidiert unter dem Widerstandsbereich der bei 117,50 USD verläuft. Wenn die Aktie noch 1-2 Tage über die Zeitachse korrigieren würde, bevor der Breakout erfolgt, bekämen wir ein attraktives Setup, welches sich gut absichern lässt. Nach dem Ausbruch könnte eine dynamische Bewegung in der Aktie des Finanzmarktdienstleisters folgen.Für einen Long-Einstieg sollte die Fiserv-Aktie vor dem Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 117,50 USD noch 1-2 Tage seitlich korrigieren. Um den Ausbruch nicht zu verpassen, ist auf Intraday-Setups zu achten. Wenn der Breakout erfolgt, könnte man direkt in die Aktie einsteigen. Für aggressivere Trader würde sich ein Stopp unter der Breakout-Kerze anbieten. Defensivere Trader könnten das Niveau unter den letzten Kerzen bei ca. 115 USD, im Bereich des EMA 20 setzen.Meine Meinung zu Fiserv ist BULLISCH